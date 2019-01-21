Не каждое посольство возглавляется послом, - госсекретарь МИД Украины

Это зависит от объема и уровня двусторонних отношений.

Отсутствие посла в посольстве не является чем-то неординарным.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

"Не каждое посольство возглавляться послом. Это зависит от объема и уровня двусторонних отношений", - сказал представитель МИД . По его информации, сейчас "практически все послы назначены, на несколько позиций ждем агреманы".

Как сообщалось, Украина на назначила послов в девяти иностранных государствах, говорится в ответе МИД на запрос "Украинских новостей".

Послы в иностранных государствах назначаются и увольняются Президентом по представлению министра иностранных дел, а Соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.