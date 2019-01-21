Не каждое посольство возглавляется послом, - госсекретарь МИД Украины
Это зависит от объема и уровня двусторонних отношений.
Отсутствие посла в посольстве не является чем-то неординарным.
Об этом в комментарии LB.ua сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.
"Не каждое посольство возглавляться послом. Это зависит от объема и уровня двусторонних отношений", - сказал представитель МИД. По его информации, сейчас "практически все послы назначены, на несколько позиций ждем агреманы".
Как сообщалось, Украина на назначила послов в девяти иностранных государствах, говорится в ответе МИД на запрос "Украинских новостей".
Послы в иностранных государствах назначаются и увольняются Президентом по представлению министра иностранных дел, а Соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.
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