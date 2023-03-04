ЄС розкритикував намір Угорщини перенести посольство Ізраїлю в Єрусалим

За даними ізраїльських ЗМІ, міністри закордонних справ Ізраїлю та Угорщини досягли угоди про перехід, інформує ZN.ua.

ЄС розкритикував намір Угорщини перенести посольство Ізраїлю в Єрусалим
© REUTERS/Bernadett Szabo

ЄС застеріг Угорщину від перенесення свого посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, повідомляє POLITICO. Днями у ЗМІ з’явились повідомлення про те, що такий переїзд може відбутися вже наступного місяця.

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Угорщини — Елі Коен і Петер Сійярто — досягли угоди щодо переносу, повідомляє ізраїльська щоденна газета Zman Yisrael з посиланням на офіційних осіб ізраїльського МЗС.

Міністерство закордонних справ Угорщини ані підтвердило, ні спростувало повідомлення ізраїльських ЗМІ. Але одне з джерел на умовах анонімності підтвердило, що перенесення відбудеться.

Такий крок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стане значною дипломатичною перемогою для його ізраїльського колеги та союзника Біньяміна Нетаньяху, якого критикують через суперечливі реформи його уряду щодо перегляду судової системи Ізраїлю .

Критикуючи ці плани, речник ЄС із зовнішньої політики Пітер Стано заявив, що в ЄС «існує давня позиція, яка випливає з резолюції 478 Ради Безпеки ООН від 1980 року, яка закликає всі країни-члени ООН відкликати посольства та дипломатичні місії в Ізраїлі з Єрусалиму».

Тоді рішення Ізраїлю про прийняття так званого «закону про Єрусалим», за яким місто визнавалось «єдиною і неподільною» ізраїльської столицею, визнали недійсним у резолюції №478, одностайно ухваленій 20 серпня 1980 року всіма членами Радбезу ООН за винятком США, які утрималися.

Рішення Угорщини перенести свою дипломатичну місію до Єрусалима стане першим для країни-члена ЄС і ризикує підірвати довгострокову мету ЄС - створення двох держав для Ізраїлю та Палестини.

Орбан зробив крок у цьому напрямку в березні 2019 року, коли переніс відділ торгівлі угорської місії в Ізраїлі до Єрусалиму.

«Угорщина просто зараз проявляє лідерство у тому, щоб змінити ставлення Європи до Єрусалиму», — сказав тоді Нетаньяху, додавши, що «навпроти американського посольства вас чекає ділянка». Це було посилання на суперечливе рішення колишнього президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та відкрити посольство США в місті в травні 2018 року.

Статус Єрусалиму, який ізраїльтяни та палестинці вважають своєю столицею, є одним із найбільш чутливих питань у довготривалому конфлікті. Східний Єрусалим разом із Західним берегом і сектором Газа згідно з міжнародним правом вважається окупованою палестинською територією після Шестиденної війни в 1967 році. Шестиденна війна 1967 року визначила політичну ситуацію на Близькому Сході на десятиліття.

Першими у світі визнали Єрусалим столицею Ізраїлю США у 2017 році за правління Дональда Трампа. Після цього це зробила низка країн, зокрема Австралія, Гватемала, Гондурас, карликова країна Науру, Косово, Румунія. Зрештою, Австралія у 2022 році скасувала своє рішення.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Суддя, що служив у ЗСУ, розкритикував заступника керівника ОП Смирнова, який "відповідає за судову реформу"Суддя, що служив у ЗСУ, розкритикував заступника керівника ОП Смирнова, який "відповідає за судову реформу"
Боррель розкритикував позицію Китаю щодо мирного врегулювання в УкраїніБоррель розкритикував позицію Китаю щодо мирного врегулювання в Україні
В ЦРУ підтвердили наміри Китаю надати Росії летальну зброюВ ЦРУ підтвердили наміри Китаю надати Росії летальну зброю
У МЗС Угорщини порадили Байдену у Путіну зустрітися особистоУ МЗС Угорщини порадили Байдену у Путіну зустрітися особисто
Перестановка на Близькому Сході: прем'єр Ізраїлю легалізував дев'ять поселень на Західному березі ЙордануПерестановка на Близькому Сході: прем'єр Ізраїлю легалізував дев'ять поселень на Західному березі Йордану
Міністр закордонних справ Угорщини їде до Білорусі "говорити про мир"Міністр закордонних справ Угорщини їде до Білорусі "говорити про мир"
Російське МЗС звинувачує посольство США у «фейках» і погрожує вислати послаРосійське МЗС звинувачує посольство США у «фейках» і погрожує вислати посла
Президент Португалії підтвердив наміри передати Україні танки Leopard 2Президент Португалії підтвердив наміри передати Україні танки Leopard 2
Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Швеція повинна діяти «по-іншому» для вступу в НАТОМіністр закордонних справ Угорщини заявив, що Швеція повинна діяти «по-іншому» для вступу в НАТО
Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану балістичні ракети – ІгнатРосія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану балістичні ракети – Ігнат
Последние новости
Подгружаем последние новости