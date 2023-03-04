ЄС розкритикував намір Угорщини перенести посольство Ізраїлю в Єрусалим

ЄС застеріг Угорщину від перенесення свого посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, повідомляє POLITICO. Днями у ЗМІ з’явились повідомлення про те, що такий переїзд може відбутися вже наступного місяця.

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Угорщини — Елі Коен і Петер Сійярто — досягли угоди щодо переносу, повідомляє ізраїльська щоденна газета Zman Yisrael з посиланням на офіційних осіб ізраїльського МЗС.

Міністерство закордонних справ Угорщини ані підтвердило, ні спростувало повідомлення ізраїльських ЗМІ. Але одне з джерел на умовах анонімності підтвердило, що перенесення відбудеться.

Такий крок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стане значною дипломатичною перемогою для його ізраїльського колеги та союзника Біньяміна Нетаньяху, якого критикують через суперечливі реформи його уряду щодо перегляду судової системи Ізраїлю .

Критикуючи ці плани, речник ЄС із зовнішньої політики Пітер Стано заявив, що в ЄС «існує давня позиція, яка випливає з резолюції 478 Ради Безпеки ООН від 1980 року, яка закликає всі країни-члени ООН відкликати посольства та дипломатичні місії в Ізраїлі з Єрусалиму».

Тоді рішення Ізраїлю про прийняття так званого «закону про Єрусалим», за яким місто визнавалось «єдиною і неподільною» ізраїльської столицею, визнали недійсним у резолюції №478, одностайно ухваленій 20 серпня 1980 року всіма членами Радбезу ООН за винятком США , які утрималися.

Рішення Угорщини перенести свою дипломатичну місію до Єрусалима стане першим для країни-члена ЄС і ризикує підірвати довгострокову мету ЄС - створення двох держав для Ізраїлю та Палестини.

Орбан зробив крок у цьому напрямку в березні 2019 року, коли переніс відділ торгівлі угорської місії в Ізраїлі до Єрусалиму.

«Угорщина просто зараз проявляє лідерство у тому, щоб змінити ставлення Європи до Єрусалиму», — сказав тоді Нетаньяху, додавши, що «навпроти американського посольства вас чекає ділянка». Це було посилання на суперечливе рішення колишнього президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та відкрити посольство США в місті в травні 2018 року.

Статус Єрусалиму, який ізраїльтяни та палестинці вважають своєю столицею, є одним із найбільш чутливих питань у довготривалому конфлікті. Східний Єрусалим разом із Західним берегом і сектором Газа згідно з міжнародним правом вважається окупованою палестинською територією після Шестиденної війни в 1967 році. Шестиденна війна 1967 року визначила політичну ситуацію на Близькому Сході на десятиліття.