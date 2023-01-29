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2023-01-29
Швеція закрила посольство у Туреччині через протести
Швеція закликала своїх громадян уникати масових демонстрацій у Туреччині, інформує
© Flickr/bah69
Швеція готується до нових демонстрацій у Туреччині перед посольством та консульством.
Як запобіжний захід Швеція тимчасово закрила для публіки своє посольство в Анкарі. Про це повідомляється на
Шведське консульство в Стамбулі все ще відкрите, але людей просять вести справи тільки з істотних причин. Відвідувачам рекомендується бути особливо обережними та дотримуватися вказівок поліції та органів безпеки.
Крім того, МЗС Швеції закликає шведських громадян, які перебувають у Туреччині, уникати масових скупчень людей та демонстрацій.
Нещодавно протести були організовані перед посольством Швеції в Анкарі та консульством у Стамбулі.
Оксана Лебедина, ZN.ua