Швеція закрила посольство у Туреччині через протести

Швеція закликала своїх громадян уникати масових демонстрацій у Туреччині, інформує ZN.ua.

Швеція закрила посольство у Туреччині через протести
© Flickr/bah69

Швеція готується до нових демонстрацій у Туреччині перед посольством та консульством.

Як запобіжний захід Швеція тимчасово закрила для публіки своє посольство в Анкарі. Про це повідомляється на сайті посольства.

Шведське консульство в Стамбулі все ще відкрите, але людей просять вести справи тільки з істотних причин. Відвідувачам рекомендується бути особливо обережними та дотримуватися вказівок поліції та органів безпеки.

Крім того, МЗС Швеції закликає шведських громадян, які перебувають у Туреччині, уникати масових скупчень людей та демонстрацій.

Нещодавно протести були організовані перед посольством Швеції в Анкарі та консульством у Стамбулі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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