Апелляционный суд подтвердил восстановление в должности экс-главы Госавиаслужбы

Шестой апелляционный административный суд восстановил в должности бывшего главу Государственной авиационной службы Дениса Антонюка, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением.

Об этом говорится в постановлении суда.

Отмечается, что суд рассмотрел апелляцию Кабинета министров на решение Окружного админсуда Киева от 1 октября 2018 года о признании увольнения Антонюка незаконным. Кабмин в своей жалобе заявил, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права и нарушил нормы процессуального права.

В свою очередь, Апелляционный суд отметил, что процедуры увольнения и служебного расследования в отношении Антонюка в сентябре - июне 2015 года были проведены с нарушениями.

В акте служебного расследования не указано, что действия экс-главы Госавиаслужбы нанесли материальный или моральный ущерб гражданам. При этом отмечается, что Антонюк мог повлиять на предоставление преимущества авиакомпании МАУ при организации полетов в Иорданию, но не конкретизированы допущенные нарушения.

Суд подчеркнул, что в данном акте нет рекомендации применить к нарушителю дисциплинарные санкции в виде увольнения.

"Выводы проведенного в отношении истца служебного расследования не свидетельствуют о персональной ответственности истца за выявленные в ходе расследования нарушения в деятельности Госавиаслужбы", - постановил суд.

Суд решил, что Антонюк не нарушал присягу госслужащего и должен быть восстановлен в должности.

Также суд обратил внимание на нарушение правительством 30-дневного срока для увольнения Антонюка после получения акта служебного расследования.

Таким образом, 14 января Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал восстановить Антонюка в должности главы Госааиваслужбы, а также выплатить ему почти 270 тыс. гривен зарплаты за время вынужденного прогула. Решение вступило в силу со дня принятия.

Напомним, в сентябре 2016 года Национальное Антикоррупционное бюро передало в суд обвинение Антонюка в злоупотреблении служебным положением. НАБУ считает, что с целью получения неправомерной выгоды он предоставил незаконные преимущества авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Антонюк занимал пост главы Госавиаслужбы с 12 марта 2014 года. До этого он был директором по развитию маршрутной сети и альянсам авиакомпании МАУ, которая занимает доминирующее положение на отечественном рынке авиаперевозок.