Восстановление империи - конечная цель Владимира Путина - аналитик CNN

Читать мысли президента РоSSии Владимира Путина - задача непростая, но иногда кремлевский лидер позволяет делать это, пишет аналитик CNN Натан Ходж, информирует ZN.ua.

Восстановление империи - конечная цель Владимира Путина - аналитик CNN
© Одесский курьер

Так было в четверг, когда Путин встретился с группой молодых роSSийских предпринимателей. Всем, кто ищет подсказки о том, каким может быть конечный план Путина в отношении Украины, стоит ознакомиться со стенограммой беседы, пишет обозреватель CNN Натан Ходж.

Слова Путина говорят сами за себя: Его цель в Украине - восстановление РоSSии как имперской державы.

Многие наблюдатели быстро уловили одну из самых провокационных реплик Путина, в которой он сравнил себя с Петром Великим, роSSийским царем-модернизатором и основателем Санкт-Петербурга - места рождения самого Путина, - который пришел к власти в конце XVII века.

"Петр Великий вел Северную войну в течение 21 года", - сказал расслабленный и явно довольный собой Путин. "На первый взгляд, он воевал со Швецией, отбирая у нее что-то... Он ничего не отнимал, он возвращал. Вот как это было".

"Не имело значения, что европейские страны не признали силовой захват территории Петром Великим", - добавил Путин.

"Когда он основал новую столицу, ни одна из европейских стран не признала эту территорию частью РоSSии, все признавали ее частью Швеции", - сказал Путин. "Однако с незапамятных времен там жили славяне вместе с финно-угорскими народами, и эта территория была под контролем РоSSии. То же самое касается западного направления, Нарвы. Зачем ему туда идти? Он возвращался и укреплял, вот что он делал".

Прямо намекая на свое собственное вторжение в Украину, Путин добавил: "Очевидно, что и нам выпало возвращаться и укреплять".

Эти высказывания были быстро осуждены украинцами, которые расценили их как голое признание имперских амбиций Путина.

"Признание Путина в захвате земель и сравнение себя с Петром Великим доказывают: никакого "конфликта" не было, был лишь кровавый захват страны под надуманным предлогом геноцида народа", - написал в Twitter советник президента Украины Михаил Подоляк. "Мы должны говорить не о "сохранении лица [РоSSии]", а о ее немедленной деимпериализации".


Юлия Мельничук, ZN.ua





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