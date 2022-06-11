Восстановление империи - конечная цель Владимира Путина - аналитик CNN

Так было в четверг, когда Путин встретился с группой молодых роSSийских предпринимателей. Всем, кто ищет подсказки о том, каким может быть конечный план Путина в отношении Украины, стоит ознакомиться со стенограммой беседы, пишет обозреватель CNN Натан Ходж.

Слова Путина говорят сами за себя: Его цель в Украине - восстановление РоSSии как имперской державы.

Многие наблюдатели быстро уловили одну из самых провокационных реплик Путина, в которой он сравнил себя с Петром Великим, роSSийским царем-модернизатором и основателем Санкт-Петербурга - места рождения самого Путина, - который пришел к власти в конце XVII века.

"Петр Великий вел Северную войну в течение 21 года", - сказал расслабленный и явно довольный собой Путин. "На первый взгляд, он воевал со Швецией, отбирая у нее что-то... Он ничего не отнимал, он возвращал. Вот как это было".

"Не имело значения, что европейские страны не признали силовой захват территории Петром Великим", - добавил Путин.

"Когда он основал новую столицу, ни одна из европейских стран не признала эту территорию частью РоSSии, все признавали ее частью Швеции", - сказал Путин. "Однако с незапамятных времен там жили славяне вместе с финно-угорскими народами, и эта территория была под контролем РоSSии. То же самое касается западного направления, Нарвы. Зачем ему туда идти? Он возвращался и укреплял, вот что он делал".

Прямо намекая на свое собственное вторжение в Украину, Путин добавил: "Очевидно, что и нам выпало возвращаться и укреплять".

Эти высказывания были быстро осуждены украинцами, которые расценили их как голое признание имперских амбиций Путина.