Глава УЗ Камышин подтвердил, что ракетный удар по Киеву пришёлся на Дарницкий вагоноремотный завод

РоSSийское минобороны в очередной раз соврало, что цель удара - "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72". Настоящая цель - экономика Украины и мирное население, информирует ZN.ua.

Глава УЗ Камышин подтвердил, что ракетный удар по Киеву пришёлся на Дарницкий вагоноремотный завод
© Киев LIVE

Во время утреннего обстрела Киева роSSийские военные ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Оккупанты выпустили четыре ракеты.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышина в Telegram.

В результате обстрела ранения получил один железнодорожник. Ему оказали медицинскую помощь.

Камышин заверил, что на территории ДВРЗ не было военной техники. Завод занимается ремонтом полувагонов и зерновозов. В то же время Минобороны РФ заявляет, что на предприятии якобы находились танки Т-72 и другая бронетехника, которую передали восточноевропейские страны.

"Я официально приглашаю всех журналистов - и украинских, и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что РоSSия в очередной раз солгала. И что их настоящая цель - экономика Украины и мирное население", - отметил Камышин.

Напомним, утром 5 июня в Киеве было зафиксировано до 5 "прилетов".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что войска РФ выпустили по Киеву пять крылатых ракет Х-22, одну уничтожили подразделения противовоздушной обороны, другие ракеты попали в объекты инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах.

О том, что цель обстрелов ракетами Киева сегодня - ДВРЗ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ через роSSийские СМИ. Согласно роSSийским заявлениям, цель ударов - "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия".

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





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