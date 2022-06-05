Глава УЗ Камышин подтвердил, что ракетный удар по Киеву пришёлся на Дарницкий вагоноремотный завод

Во время утреннего обстрела Киева роSSийские военные ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Оккупанты выпустили четыре ракеты.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышина в Telegram .

В результате обстрела ранения получил один железнодорожник. Ему оказали медицинскую помощь.

Камышин заверил, что на территории ДВРЗ не было военной техники. Завод занимается ремонтом полувагонов и зерновозов. В то же время Минобороны РФ заявляет, что на предприятии якобы находились танки Т-72 и другая бронетехника, которую передали восточноевропейские страны.

"Я официально приглашаю всех журналистов - и украинских, и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что РоSSия в очередной раз солгала. И что их настоящая цель - экономика Украины и мирное население", - отметил Камышин.

Напомним, утром 5 июня в Киеве было зафиксировано до 5 "прилетов".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что войска РФ выпустили по Киеву пять крылатых ракет Х-22, одну уничтожили подразделения противовоздушной обороны, другие ракеты попали в объекты инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах.