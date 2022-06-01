Это путь к большим инвестициям на восстановление Украины, - Алексей Толкачев о вступлении в ЕС

Футуролог Алексей Толкачев рассказал, что у Украины очень серьезные перспективы после победы в войне: сначала мы вступим в ЕС, а потом станем очень успешной страной.

Об этом он рассказал на канале «My.ua» .

«Со вступлением в ЕС у Украины откроется достаточно яркая перспектива, потому что Украина станет точкой приложения инвестиционных усилий. Сейчас вступление Украины в ЕС очень целесообразно, потому что это путь к большим инвестициям на восстановление Украины», - отметил Алексей Толкачев.

По словам эксперта, Европейский союз не идеален – там есть определенные проблемы с бюрократией в принятии решений: например, выход Британии из ЕС позволил ей независимо от кого очень быстро принимать стремительные решения. Но, как отметил эксперт, у нас стоит вопрос именно развития и восстановления Украины.

«Я думаю, что Украина будет настолько модной и мощной, что ее охотно примут в ЕС , а потом еще и всем союзом «сбросятся», чтобы Украина расцвела – это перспектива на предстоящие 15 лет», - сказал Алексей Толкачев.

Как отметил эксперт, когда Украина победит, перед нами откроется шанс построить совершенно новую успешную европейскую страну.

«План Маршала будет реализовываться совместно с Западным миром и вхождение в Украину больших средств сделает здесь фантастическую атмосферу инноваций и повышенной деловой активности. В 2030 году у нас с вами будет ощущение, что центр мира находится именно в Украине», - подчеркнул Алексей Толкачев.