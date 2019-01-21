Земля под монастырем Почаевской Лавры незаконно выбыла из госсобственности, - Минкультуры

Ведется расследование.

Земля под монастырем Почаевской Лавры незаконно выбыла из госсобственности, - Минкультуры
Почаївська Лавра
Фото: Вікторія Матола

Часть земли в пределах Почаевской Лавры незаконно выбыла из государственной собственности в 2014 году. Об этом в интервью LB.ua заявила замминистра культуры Тамара Мазур.

"При оформлении документов на право собственности оказалось, что часть земли в пределах Почаевской Лавры (под монастырем) передана в собственность монастырю. По сути, она незаконно выбыла из государственной собственности в 2014 году", - сказала она.

На вопрос, почему об этой ситуации министерство узнало только сейчас, Мазур ответила: "Оформление права собственности на конкретный земельный участок предусматривает изготовление проекта землеустройства. А он стоит денег. К большому сожалению, заповедники финансируются только по защищенным статьям бюджета: заработная плата работникам, частично коммунальные услуги и полностью охрана".

"Некоторые могут зарабатывать, имеют музеи, принимают туристов. В Кременце - только архитектурный заповедник, который не ограничен определенной территорией, как София или Киево-Печерская Лавра. Поэтому наполнять специальный фонд бюджета ему не удается. А от аренды помещения, которое сдается под музыкальную школу или другие госучреждения, средств хватает разве что на доплату за коммунальные услуги, которые государство не дофинансирует", - сказала замминистра.

"Никто не волновался по поводу проекта землеустройства, поскольку заповедник имеет хоть и старые, но действующие документы о праве собственности на землю. Но это не помешало местным органам власти принять решение о незаконной передаче земли монастырю. По данному факту также ведется расследование", - сообщила Мазур.

Напомним, в конце прошлого года в Почаевской Лавре проводилась проверка, в результате которой установлена пропажа 16 культурных ценностей.


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