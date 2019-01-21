Лилиан Мори Паскье переизбрали президентом ПАСЕ на второй срок

Она стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года.

Представительница Швейцарии Лилиан Мори Паскье переизбрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщается в официальном сообщении ПАСЕ в микроблоге Twitter .

"Поздравление Лилиан Мори Паскье, которую только что переизбрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.

Паскье занимает должность президента ПАСЕ с 25 июня 2018 года, после того как в отставку был отправлен предыдущий президент Микеле Николетти.

Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года.