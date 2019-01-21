Лилиан Мори Паскье переизбрали президентом ПАСЕ на второй срок
Она стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года.
Представительница Швейцарии Лилиан Мори Паскье переизбрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщается в официальном сообщении ПАСЕ в микроблоге Twitter.
"Поздравление Лилиан Мори Паскье, которую только что переизбрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.
Паскье занимает должность президента ПАСЕ с 25 июня 2018 года, после того как в отставку был отправлен предыдущий президент Микеле Николетти.
Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года.
Напомним, в июне прошлого года Паскье стала президентом ПАСЕ, она была единственным кандидатом на эту должность.
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