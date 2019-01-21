Лилиан Мори Паскье переизбрали президентом ПАСЕ на второй срок

Она стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года.

Лилиан Мори Паскье переизбрали президентом ПАСЕ на второй срок
Лилиан Мори Паскье
Фото: charter97.org

Представительница Швейцарии Лилиан Мори Паскье переизбрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщается в официальном сообщении ПАСЕ в микроблоге Twitter.

"Поздравление Лилиан Мори Паскье, которую только что переизбрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.

Паскье занимает должность президента ПАСЕ с 25 июня 2018 года, после того как в отставку был отправлен предыдущий президент Микеле Николетти.

Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года.

Напомним, в июне прошлого года Паскье стала президентом ПАСЕ, она была единственным кандидатом на эту должность.


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