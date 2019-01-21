Партия Ляшко выдвинула его в президенты

Пять лет назад "радикал" занял третье место на выборах.

Партия Ляшко выдвинула его в президенты
Фото: facebook.com/O.Liashko

Политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко" выдвинула своего лидера, депутата Верховной Рады Олега Ляшко кандидатом в президенты на выборах 31 марта.

Такое решение было принято на съезде 21 января.

"Когда я родился, у меня пуповина была обвита вокруг шеи, и, по идее, я должен был родиться мертвым. Но я выжил. Потом, когда я в детдоме воспитывался пять лет, мог ли кто-то представить, что пацан из детдома, из интернета, без отца-матери, папы-прокурора, профессора, генерала, может чего-то добиться. Перед вами живой пример, что каждый из нас, если ставишь цель и идешь к ней, может ее добиться. Так я хочу помочь каждому украинскому ребенку: добиться своего в этой жизни в своей родной стране", - заявил Ляшко своим соратникам на съезде.

Он выразил уверенность, что сможет победить на выборах и стать следующим президентом.

Напомним, что Олег Ляшко - один из фаворитов предстоящих выборов. Согласно опросу фонду "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, который проводился в конце декабря, за Ляшко готовы проголосовать около 6,9% опрошенных.

Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. В 1998 году окончил Харьковский государственный педагогический университет имени Сковороды.

В 1994 году Ляшко был судим за мошенничество, но был освобожден по амнистии.

Начинал карьеру журналистом. В 2006 году был первый раз избран в Верховную Раду по списку "Блока Юлии Тимошенко". С 2011 года возглавляет собственную политическую силу.

Баллотировался в президенты в 2014 году и занял третье место с результатом 8,32% голосов. За него проголосовали 1,5 млн украинцев.


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