Правящая партия Швеции готова поддержать вступление в НАТО, - СМИ
Правящая Социал-демократическая партия Швеции готова отказаться от своего курса на нейтралитет и объявит о поддержке вступления в НАТО в воскресенье, 15 мая, вечером.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В воскресенье утром социал-демократы начали внутрипартийные переговоры о том, должна ли Швеция подавать заявку на членство в НАТО или должна продолжать оставаться вне блока.
"Все указывает на то, что социал-демократы меняют свою позицию и хотят, чтобы Швеция стала членом НАТО", - констатирует издание Aftonbladet.
С оценками Aftonbladet соглашается Reuters.
"Социал-демократы премьер-министра Магдалены Андерссон провели внутренние дебаты по поводу отказа от давней оппозиции членству в НАТО", - отмечает агентство, подчеркивая, что отказ от многолетней политики нейтралитета будет одобрен из-за вторжения РоSSии в Украину.
Официально решение будет объявлено в 18 часов в воскресенье. Представители руководства партии воздерживаются от четких подтверждений своей позиции. Министр финансов Микаэль Дамберг, впрочем, заявил, что это будет "решение, где во главу угла мы поставим безопасность Швеции".
Нерешительность заявлений связана с тем, что в партии до сих пор есть заметное количество членов, выступающих против членства в НАТО.
Напомним, что 14 мая президент Финляндии Саули Нииностио провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и сказал ему, что в ближайшие дни Финляндия будет подавать заявку на членство в НАТО.
12 мая Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО в кратчайшие сроки. Швеция при подготовке своей позиции по НАТО учитывает действия Финляндии.