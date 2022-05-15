Правящая партия Швеции готова поддержать вступление в НАТО, - СМИ

Отказ от многолетней политики нейтралитета будет одобрен из-за вторжения РоSSии в Украину .

Правящая Социал-демократическая партия Швеции готова отказаться от своего курса на нейтралитет и объявит о поддержке вступления в НАТО в воскресенье, 15 мая, вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье утром социал-демократы начали внутрипартийные переговоры о том, должна ли Швеция подавать заявку на членство в НАТО или должна продолжать оставаться вне блока.

"Все указывает на то, что социал-демократы меняют свою позицию и хотят, чтобы Швеция стала членом НАТО", - констатирует издание Aftonbladet.

С оценками Aftonbladet соглашается Reuters.

"Социал-демократы премьер-министра Магдалены Андерссон провели внутренние дебаты по поводу отказа от давней оппозиции членству в НАТО", - отмечает агентство, подчеркивая, что отказ от многолетней политики нейтралитета будет одобрен из-за вторжения РоSSии в Украину.

Официально решение будет объявлено в 18 часов в воскресенье. Представители руководства партии воздерживаются от четких подтверждений своей позиции. Министр финансов Микаэль Дамберг, впрочем, заявил, что это будет "решение, где во главу угла мы поставим безопасность Швеции".

Нерешительность заявлений связана с тем, что в партии до сих пор есть заметное количество членов, выступающих против членства в НАТО.

Напомним, что 14 мая президент Финляндии Саули Нииностио провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и сказал ему, что в ближайшие дни Финляндия будет подавать заявку на членство в НАТО.

12 мая Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО в кратчайшие сроки. Швеция при подготовке своей позиции по НАТО учитывает действия Финляндии.