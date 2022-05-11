Президенты Польши и Словакии проведут в ЕС лоббистскую миссию об Украине

"Особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус", - отметил Анджей Дуда.

Президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Зузана Чапутова анонсируют серию визитов в страны Западной Европы, чтобы убедить их лидеров предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС .

Об этом говорится на сайте главы Польши .

В настоящее время Дуда и Чапутова встретились в Братиславе. После переговоров они выступили на пресс-конференции.

"Идея предоставления Украине статуса страны-кандидата в Евросоюз важна. Я принял предложение Президента Зузаны Чапутовой провести своеобразную лоббистскую миссию относительно Украины среди наших коллег в странах ЕС , в Западной Европе, особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус. У нас нет сомнений, что этот статус ей должен быть предоставлен как можно быстрее", - подчеркнул Дуда.

По словам польского президента, они с Чапутовой постараются "убедить людей, что предстоящий саммит НАТО в Мадриде должен принять решение об усилении присутствия на восточном фланге Альянса, то есть здесь, где эта роSSийская угроза реальна, здесь, где это сильное сдерживание очень нужно".

Дуда подчеркнул, что "мы не сомневаемся, что необходимо поддерживать Украину всеми возможными способами, поэтому мы поддерживаем Украину, в том числе и в военном плане, чтобы украинцы могли максимально эффективно защищать свою страну".

Напомним, как свидетельствуют данные социологического опроса "Евробарометр", проведенного в странах ЕС в апреле, большинство граждан ЕС (66%) видят Украину частью европейской семьи и готовы ее поддерживать