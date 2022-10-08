Уряди України та Чехії проведуть зустріч у Києві

Уряд Чехії заявив у п'ятницю, що проведе спільне засідання з українським кабінетом міністрів у Києві 31 жовтня.

"Кількість міністрів (які відправляться до Києва) і склад залежатимуть від конкретних тем, які обговорюватимуть уряди двох країн", - заявив представник уряду Вацлав Смолька, передає AFP .

Інших подробиць зустрічі він не розкрив.

Чеський уряд раніше вже проводив аналогічні спільні зустрічі зі своїми словацькими, польськими та ізраїльськими колегами.

Член ЄС і НАТО з населенням 10,5 млн з лютого надав Україні військову допомогу на суму 168 млн доларів, а цього року її експорт озброєнь досяг 1,9 млрд доларів.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем на інавгураційному саміті Європейської політичної спільноти у Празі у четвер.