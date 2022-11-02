Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання «Щит союзу - 2023», повідомляє білоруське державне інформагентство « Белта ».

«Для вдосконалення об'єднаних військових систем органи військового управління Білорусі та Росії проводять спільні заходи, відбувається обмін передовим досвідом, удосконалюється нормативна правова база, а також проводяться спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу - 2023"», - заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

За словами Хреніна, «Щит Союзу - 2023» стане «головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ у наступному році».