Нардеп Яценко стал главным "кнопкодавом" года

Депутат Верховной Рады Антон Яценко в 2018 году 97 раз попался на голосовании за другого человека. Чаще, чем он, не "кнопкодавил" никто, свидетельствует мониторинг общественного движения "Честно".

В рейтинг главных "кнопкодавов" также попали Андрей Шинькович, Андрей Иванчук, Александр Бакуменко, Ирина Ефремова, Федор Бендюженко, Борис Козырь, Андрей Река, Александр Урбанский, Андрей Немировский, Антон Киссе и Александр Присяжнюк. Все они представляют либо "Блок Петра Порошенко", либо "Народный фронт", либо "Возрождение".

Лидером среди фракций по количеству "кнопкодавов" в количественном выражении стал БПП - 51 депутат из 135 (38%), в процентном - "Возрождение" - 67% (16 депутатов из 24).

В целом на неперсональном голосовании в 2018 году попались 140 народных избранников.

Напомним, "кнопкодавство" запрещено Конституцией Украины, но ответственности за это украинское законодательство не предусматривает. При прошлой власти неперсональное голосование было главынм инструментом обеспечения достаточного количества голосов для принятия законопроектов. После революции число зафиксированных случаев "кнопкодавства" уменьшилось, но как таковое явление не исчезло.

В конце 2018 года Управление делами Верховной Рады объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по ремонту зала пленарных заседаний парламента с заменой системы электронного голосования. Предполагается, что она будет обеспечивать визуальный контроль пребывания депутатов на рабочем месте с помощью видеонаблюдения, а также функцию персонального голосования с использованием ID-карточки.