Премьер-министр Японии обдумывает мирный договор с РоSSией при передаче двух курильских островов

Речь идет о двух меньших островах Курильской гряды - Шикотане и Хабомаи.

Премьер-министр Японии обдумывает мирный договор с Россией при передаче двух курильских островов
Фото: sankei.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если Москва передаст Японии два из четырех спорных островов Курильской гряды. Об этом сообщает японское агентство "Киодо" со ссылкой на правительственные источники.

По словам собеседников агентства, премьер-министр Японии готов сосредоточиться на передаче меньших островов Курильской гряды - Хабомаи и Шикотана. Как отмечают источники, он понимает, что если Токио продолжит настаивать на возвращении сразу четырех спорных островов, то это может не только привести к тупику в переговорах, но и сократить шансы на получение даже двух островов - Хабомаи и Шикотан.

"Это нереально", - прокомментировал высокопоставленный правительственный чиновник, близкий к Абэ, возможность убедить РоSSию передать Японии все четыре спорных острова. - "Нет никакого способа, чтобы Путин одобрил это".

После оценки общественного мнения ожидается, что премьер вынесет окончательное решение о том, должна ли Япония заключить сделку с Россией на основе обеспечения передачи двух меньших островов.

Переговоры сторон назначены на 22 января, они пройдут в Москве.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Японии и президент РоSSии Владимир Путин договорились активизировать переговоры по мирному договору и спорным островам Курильской гряды на основе Совместной декларации 1956 года. Согласно этому документу, острова Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии Советским Союзом после заключения послевоенного мирного договора.


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