Польща та Україна працюють над новим договором – радник Дуди

Польща та Україна працюють над новим договором, який ще більше зміцнить взаємні відносини, але найбільше Польща допомагає та продовжуватиме допомагати Україні. Про це повідомив під час візиту до Києва голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч.

"Польща щодо України не має іншого порядку денного; вона практично говорить однією мовою з Україною, тому що ми розуміємо, що захист України — це і захист Польщі", - заявив радник президента Дуди, передає polskieradio24.pl .

В Україні Кумоч взяв участь у засіданні групи "Київська ініціатива", де також були присутні держсекретарі та радники президентів України, Польщі, Естонії, Чехії, Латвії, Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

У зв'язку з Днем незалежності України, який відзначається 24 серпня, і побоюваннями, що в цей час Росія може посилити обстріли, з понеділка в Києві діятиме заборона на проведення масових заходів, а в Харкові продовжено комендантську годину.

Масові заходи у столиці буде скасовано з 22 по 25 серпня — таке рішення влади через загрозу ракетного обстрілу з боку Росії.

У Харкові в День Незалежності буде запроваджено комендантську годину - вона розпочнеться о 19 у вівторок і триватиме до 7 у четвер.