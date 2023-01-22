Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї – ЗМІ
У 2007 році Іран вже погрожував світовій спільноті переглянути своє членство в ДНЯЗ у тому випадку, якщо йому заважатимуть реалізовувати ядерну програму, інформує
Глава іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що його країна може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї на тлі планів Європарламенту внести державу до переліку терористичних організацій. Про це
За словами міністра, Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на ініціативу Європарламенту внести до списку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції (КВІР).
Коментуючи питання журналіста інформагентства ISNA про можливість виходу Ірану з ДНЯЗ, Абдоллахіян зазначив, якщо влада ЄС "не прийме розумний курс і не виправить свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти".