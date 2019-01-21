На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток произошло девять обстрелов.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

В воскресенье, 20 января, в ходе боевых действий на Донбассе был ранен украинский военный. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00 противник девять раз обстрелял позиции наших войск. В результате обстрелов роSSийско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - заявили военные.

Обстрелы произошли в районе поселка Гнутово, Павлополя, хутора Вильный (гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие), Каменки (ПТРК, гранатометы), Крымского (гранатометы).

Подразделения ООС в ответ на провокации применяли дежурные огневые средства. Потери противника не известны.


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