Террористы напали на миротворческую миссию ООН в Мали, не менее 8 погибших
Украина ранее направила в Мали 20 миротворцев.
На севере западноафриканской республики Мали в воскресенье, 20 января, было совершено нападение на одну из баз миссии ООН (МИНУСМА). По предварительным данным, неизвестные вооруженные люди убили восемь миротворцев, сообщает пресс-служба миссии, указывая, что "голубые каски", в свою очередь, нейтрализовали "большое число" нападавших.
Согласно другим данным, на миссию ООН напали джихадисты, связанные с террористической группировкой "Аль-Каида". Число пострадавших может превышать 19 человек, пишет DW.
База миссии ООН по стабилизации в Мали, где произошло нападение, расположена в населенном пункте Агельхок в 220 км к северу от Кидаля - главного города одноименного региона. В апреле 2018 года на нее также была совершена атака, в результате погибли два миротворца, несколько человек были ранены.
После того как в 2012 году исламистские группировки взяли под контроль территории на севере Мали, в страну были направлены более 13 тысяч миротворцев ООН.
Напомним, Украина направила в Мали 20 миротворцев в январе.
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