Гречковский и Маловацкий снова претендуют в Высший совет правосудия

В Высший совет правосудия претендует пять кандидатов от съезда адвокатов. Об этом говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

Среди кандидатов: двое действующих члена ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, а также адвокаты Евгений Огарков, Наталья Алпатьева и Тарас Будзей.

Напомним, съезд адвокатов состоится 15-16 февраля.

Гречковский был избран в Высший совет юстиции, который был реформирован в Высший совет правосудия, от съезда адвокатов, Маловацкий - от парламента по квоте Блока Петра Порошенко.

В октябре прошлого года Шевченковский районный суд Киева признал невиновными Павла Гречковского и арбитражного управляющего Минюста Олега Шкляра. Их обвиняли в попытке мошеннического завладения средствами в особо крупных размерах, а именно - 500 тыс. долларов.

Как известно, согласно Закону "О Высшем совете правосудия", один член ВСП не может два срока занимать эту должность. Очевидно, действующие члены ВСП ссылаются на то, что были избраны в ВСЮ, а значит могут претендовать в ВСП.