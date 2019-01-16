Гречковский и Маловацкий снова претендуют в Высший совет правосудия

Адвокаты должны избрать двоих членов ВСП.

Гречковский и Маловацкий снова претендуют в Высший совет правосудия
Фото: Макс Требухов

В Высший совет правосудия претендует пять кандидатов от съезда адвокатов. Об этом говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

Среди кандидатов: двое действующих члена ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, а также адвокаты Евгений Огарков, Наталья Алпатьева и Тарас Будзей.

Напомним, съезд адвокатов состоится 15-16 февраля.

Гречковский был избран в Высший совет юстиции, который был реформирован в Высший совет правосудия, от съезда адвокатов, Маловацкий - от парламента по квоте Блока Петра Порошенко.

В октябре прошлого года Шевченковский районный суд Киева признал невиновными Павла Гречковского и арбитражного управляющего Минюста Олега Шкляра. Их обвиняли в попытке мошеннического завладения средствами в особо крупных размерах, а именно - 500 тыс. долларов.

Как известно, согласно Закону "О Высшем совете правосудия", один член ВСП не может два срока занимать эту должность. Очевидно, действующие члены ВСП ссылаются на то, что были избраны в ВСЮ, а значит могут претендовать в ВСП.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Директор польского отделения Huawei задержан за шпионажДиректор польского отделения Huawei задержан за шпионаж
МинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступМинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
В деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного акта
Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за ФиларетаМитрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
Блок рекламы


Похожие новости
В Высшую квалифкомиссию судей претендуют двое кандидатов от адвокатовВ Высшую квалифкомиссию судей претендуют двое кандидатов от адвокатов
РоSSия отказалась платить взносы в Совет Европы в 2019 годуРоSSия отказалась платить взносы в Совет Европы в 2019 году
Советника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе конотопского депутатаСоветника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе конотопского депутата
Умер последний глава Верховного Совета СССР ЛукьяновУмер последний глава Верховного Совета СССР Лукьянов
Глава сельсовета в Одесской области задержан при получении 60 тыс. гривен взяткиГлава сельсовета в Одесской области задержан при получении 60 тыс. гривен взятки
Грабители убили депутата райсовета в Днепропетровской областиГрабители убили депутата райсовета в Днепропетровской области
Волынский облсовет объявил мораторий на русскоязычный культурный продуктВолынский облсовет объявил мораторий на русскоязычный культурный продукт
Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"
Азаров выиграл иск против Совета ЕС о частичной отмене санкцийАзаров выиграл иск против Совета ЕС о частичной отмене санкций
Порошенко уволил нардепа Богомолец с должности внештатного советника ПрезидентаПорошенко уволил нардепа Богомолец с должности внештатного советника Президента
Последние новости
Подгружаем последние новости