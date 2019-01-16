Кабмин отказался продлить контракт с правлением "Нафтогаза" с нынешними зарплатами

Гройсман заявил, что топ-менеджеры должны работать не только ради денег, но и за идею.

Кабинет министров потребовал от наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" подготовить новый контракт с правлением. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, он должен предусматривать ограничение зарплат топ-менеджмента.

Действующий контракт будет прекращен с 22 марта 2019 года. К этому времени набсовет должен подать свои предложения.

"Должна быть рыночная зарплата, но не заоблачная. А вознаграждения, которые будут в этом контракте, будут полностью зависеть от успехов работы компании. Если выполнен план по увеличению добычи украинского газа - тогда зарплата может быть немного выше и бонусы немного выше. Если выполнена задача, что с 1 января 2020 года Украина полностью интегрирована, - а это должно быть выполнено, - в европейскую газотранспортную систему и остается надежным транзитером - это может быть еще один показатель эффективности работы компании", - сказал премьер-министр Украины.

Гройсман добавил, что топ-менеджеры госкомпаний обязаны работать не только ради денег, но и за идею.

"Я за то, чтобы зарплаты и вознаграждения для государственных компаний Украины и их менеджмента были рыночными, но я против того, чтобы в такое сложное время эти выплаты были не просто большими, а заоблачно большими... Я не считаю, что в государственных компаниях зарплата должна быть определяющим фактором и мотивацией работы. Я считаю, что есть две составляющих: первое - это работа на государство, чтобы оно было сильным, и второе - чтобы получать за это зарплату. Но ни в коем случае государственная компания не должна рассматриваться как печатный станок, который выдает деньги в неограниченных количествах", - сказал он.

Напомним, в глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в 2017 году получил 47,1 млн гривен зарплаты и дополнительных текущих премий.

Общая компенсация управленческому персоналу в составе 6 членов правления и 9 директоров в 2017 году составила 214 млн гривен с учетом заработных плат и дополнительных поточных премий (в 2,46 раза больше, чем в 2016 году).

В 2018 году Андрей Коболев получил $7,9 млн (и перевел их маме в Америку), а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Общий объем премий менеджменту "Нафтогаза" в количестве 41 человека утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), что будет составлять 46,3 млн долл. США .

В мае 2018 года должны были выплатить первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).