Кандидат в генпрокуроры США пообещал обнародовать информацию о вмешательстве РФ в выборы

Уильям Барр не считает расследование "охотой на ведьм".

Кандидат в генпрокуроры США пообещал обнародовать информацию о вмешательстве РФ в выборы
Уильям Барр
Фото: BBC.com

Кандидат в генеральные прокуроры США Уильям Барр в ходе слушаний в юридическом комитете Сената заявил, что не будет досрочно прекращать расследование вмешательства РоSSии в американские выборы в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Жизненно важно, чтобы Мюллер довел расследование до конца", - сказал Барр.

При этом он уточнил, что не считает, что спецпрокурор вовлечен в "охоту на ведьм". Так, критикуя расследование, его назвал ранее президент США Дональд Трамп.

Барр также отметил, что общественность должна быть проинформирована о результатах работы команды Мюллера. Поэтому, в случае назначения на должность генпрокурора, он намерен обнародовать "столько информации, сколько сможет".

Кандидат в генпрокуроры подчеркнул, что не допустит вмешательства в ход расследования.

"Ничто не может быть опаснее, чем политическое вмешательство", - сказал Барр, отметив, что, по его мнению, Мюллер "честен по отношению к президенту и стране".

Напомним, Барр был выдвинут на должность генпрокурора президентом США Дональдом Трампом. Его кандидатуру также должен утвердить Сенат, голосование ожидается в феврале. В начале 1990-х годов Барр уже был генпрокурором в администрации Джорджа Буша-старшего.

В ноябре прошлого года Трамп уволил прежнего главу ведомства и генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который отказался надзирать за ходом "роSSийского расследования".


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