Санкции убедят РоSSию уйти из Донбасса, - экс-посол США

"Санкции вредят роSSийской экономике - на процент-полтора в год. Это значительно".

Санкции убедят РоSSию уйти из Донбасса, - экс-посол США

Санкции значительно вредят экономике РоSSийской Федерации, поэтому они убедят Москву уйти из Донбасса.

Об этом заявил посол США в Украине в 2003-2006 гг. Джон Хербст.

"Я думаю, в конце концов, это может быть через 2,5 года, это может быть лет через 15. Санкции как часть пакета убедят Москву уйти из Донбасса. Крым - это другой вопрос. Но до того дня санкции гораздо важнее для наших интересов. Потому что политика Кремля агрессивна. Сегодня в РоSSии, я бы сказал, по мощности военный комплекс, который стоит на втором месте в мире после Америки. Но мощная армия и мощный морской флот невозможны без сильной экономики. И мы знаем, что санкции вредят роSSийской экономике - на процент-полтора в год. Это значительно", - сказа в он в интервью телеканалу "Прямой".

Напомним, 29 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о продлении экономических санкций Евросоюза против РоSSии на полгода, до 31 июля 2019 года.


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