Глава ОБСЕ: вопрос Украины - это приоритет

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который с 1 января вступил в должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, назвал приоритетным вопрос Украины.

"Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ . Вопрос Украины - это приоритет", - цитирует Лайчака пресс-служба Кабинета министров Украины.

Лайчак приехал в Киев с первым официальным визитом во главе ОБСЕ и встретился в Доме правительства с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Премьер во время переговоров с Лайчаком сказал, что ситуацию в Украине нельзя рассматривать как отдельную тему, потому что она тесно связана с вопросом общеевропейского уровня. "Нужно поднимать вопрос не только Донбасса, Крыма, но и вопросы Азовского моря. Все, что там происходит, должно получить надлежащую международную реакцию. Это ползучая оккупация Азовского моря. И она требует адекватного ответа мира", - заявил Гройсман.

На встрече также поднимался вопрос двусторонних отношений со Словакией, которая входит в топ-20 крупнейших торговых партнеров Украины. По данным правительства, интерес для обеих стран представляют проекты в энергетике, сфере логистики и транзита товаров, развитии добывающей промышленности, энергоэффективности, поддержке малого и среднего бизнеса, развитии регионального сотрудничества.