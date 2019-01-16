Приход села, где родился митрополит Симеон, перешел в ПЦУ

Местный священник пока не определился.

Фото: facebook.com/anthony.makhota

14 января решение о переходе в Православную церковь Украины принял приход Свято-Михайловского храма в Райковцах Хмельницкой области. Это село известно тем, что здесь родился митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который сыграл важную роль в создании ПЦУ.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота).

"Религиозная община в с. Райковцы, на малой родине митрополита Винницкого и Барского Симеона, приняла важное решение и определилась находиться в юрисдикции Православной церкви Украины. Решение для общины далось трудно, потому что местный священник так до сих пор и не определился, идти с общиной или остаться с «русским миром». Временно верующих будет окормлять священник Юрий Тимощук, который уже был настоятелем этой общины раньше", - сообщил он в фейсбуке.

За переход в ПЦУ проголосовал 481 прихожанин, за то, чтобы остаться в УПЦ МП, - 31.

Фото: facebook.com/anthony.makhota

Напомним, что по состоянию на середину января в ПЦУ перешли около 70 приходов УПЦ МП. Среди них - кафедральные соборы в Киеве и Коломые, крупнейший храм Московского патриархата во Львовской области и десятки сельских приходов.


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