Приход села, где родился митрополит Симеон, перешел в ПЦУ

Фото: facebook.com/anthony.makhota

14 января решение о переходе в Православную церковь Украины принял приход Свято-Михайловского храма в Райковцах Хмельницкой области. Это село известно тем, что здесь родился митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который сыграл важную роль в создании ПЦУ.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота).

"Религиозная община в с. Райковцы, на малой родине митрополита Винницкого и Барского Симеона, приняла важное решение и определилась находиться в юрисдикции Православной церкви Украины. Решение для общины далось трудно, потому что местный священник так до сих пор и не определился, идти с общиной или остаться с «русским миром». Временно верующих будет окормлять священник Юрий Тимощук, который уже был настоятелем этой общины раньше", - сообщил он в фейсбуке.

За переход в ПЦУ проголосовал 481 прихожанин, за то, чтобы остаться в УПЦ МП, - 31.

Фото: facebook.com/anthony.makhota