МИД заявил о срыве "Газпромом" трехсторонних газовых консультаций

"Логика проста - не обращать внимание ни на кого, строить Северный Поток-2".

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что "Газпром" сорвал трехсторонние консультации по поводу транзита газа, которые были назначены на 15 января.

"Газпром сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил. Логика проста - не обращать внимание ни на кого, строить Северный Поток-2 не дожидаясь окончательных разрешений, игнорировать своих же партнеров", - написала она в фейсбуке.

Украинская сторона и представители Еврокомиссии в отсутствие "Газпрома" провели переговоры по поводу реформы рынка газа, выполнения соглашения об ассоциации и дальнейшей судьбы трехсторонних консультаций.

Напомним, что первый раунд переговоров по транзиту газа состоялся 17 июля 2018 года в Берлине.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович после их завершения анонсировал переговоры группы экспертов высокого уровня. Среди тем для обсуждения экспертов – вопрос, как имплементация Украиной европейского законодательства должна повлиять на будущий транзитный контракт и механизм тарифообразования, заложенный в нем, а также вопрос выделения из структуры "Нафтогаза Украины" нового оператора ГТС, который и должен стать стороной контракта.

На 21 января 2019 года в Брюсселе был запланирован второй раунд газовых переговоров.