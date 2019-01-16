В Троицком прокуратура нашла новые доказательства причастности РоSSии к войне
На месте дислокации боевиков "ЛНР" найден бронежилет с фирменной маркировкой роSSийской армии.
Генпрокуратура Украины сообщила об обнаружении новых доказательств роSSийского финансирования войны на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задокументированы факты участия и финансирования РоSSийской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в разрушенном здании в с. Троицкое Попаснянского района Луганской области, где предположительно, дислоцировались или которое использовали как укрытие во время боевого столкновения, представители террористической организации «ЛНР», выявлен бронежилет роSSийского производства, находящегося на вооружении Вооруженных сил РФ.
Маркировка внутренней части бронежилета свидетельствует о принадлежности владельца этого средства индивидуальной защиты к 331 гвардейскому парашютно-десантному Костромскому полку, входящему в состав 98 воздушно-десантной дивизии Западного военного округа.
Полученные доказательства будут использованы по делам против РоSSийской Федерации в международных судебных инстанциях.
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