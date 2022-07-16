Німецькі депутати наговорили зайвого про Бучу: прокуратура проводить розслідування

Прокуратура Німеччини веде розслідування про витік ймовірної секретної інформації про масові вбивства в Бучі, яку було озвучено на закритому брифінгу Федеральної розвідслужби.

Про це повідомляє Bild.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини БНД на початку квітня провела закритий брифінг для депутатів Бундестагу та вищих державних службовців ФРН про злочини росіян у Бучі. Передбачалося, що частина викладеної інформації мала залишатися суворо конфіденційною, проте завдяки неназваним депутатам вона з'явилася в медіа.

У зв'язку з цим прокуратура Німеччини розпочала розслідування за підозрою про державну зраду.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що "депутати повинні усвідомлювати, що видача секретів – це не рядове правопорушення і воно може призвести до вкрай серйозних наслідків".