Прокуратура відкрила справу проти керівництва ТЦ в Кременчуці, яке не забезпечило евакуацію

Прокуратура перевірить дії службових осіб торговельного центру в Кременчуці, який напередодні був знищений внаслідок російського ракетного удару, чому вони не забезпечили евакуацію під час повітряної тривоги.

«За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки», - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Зокрема правоохоронці перевірятимуть дії службових осіб кременчуцького торговельного центру, чи вжили вони заходів із цивільного захисту працівників та відвідувачів центру, зруйнованого під час ракетного удару.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Кременчуцьке райуправлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.