Сирийская оппозиция заявила о задержании двух россиян, подозреваемых в терроризме

К какой именно группировке они принадлежат не уточняется.

Представители оппозиционных "Сирийских демократических сил" заявили о задержании на севере Сирии четырех подозреваемых в терроризме, двое из которых – граждане РоSSии. Об этом пишет Радио Свобода.

Называются имена задержанных – Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. К какой именно группировке они принадлежат – в сообщении СДС не говорится. Уточняется лишь, что задержать их удалось благодаря "долгому и точному отслеживанию" их действий.

РоSSиян подозревают в совершении терактов в городе Эр-Ракка и организации в регионе террористических ячеек.

Официальных комментариев от МИД РоSSии пока не поступало.

"Сирийские демократические силы" при поддержке США ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство". РоSSийские власти не отрицали, что в составе этой группировки в Сирии находились несколько тысяч граждан РоSSии.

Напомним, ранее курды заявили о захвате в плен восьми террористов ИГИЛ в Сирии, среди них - украинец 27-летний Аскар Зарманбетов.