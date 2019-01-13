Сирийская оппозиция заявила о задержании двух россиян, подозреваемых в терроризме
К какой именно группировке они принадлежат не уточняется.
Представители оппозиционных "Сирийских демократических сил" заявили о задержании на севере Сирии четырех подозреваемых в терроризме, двое из которых – граждане РоSSии. Об этом пишет Радио Свобода.
Называются имена задержанных – Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. К какой именно группировке они принадлежат – в сообщении СДС не говорится. Уточняется лишь, что задержать их удалось благодаря "долгому и точному отслеживанию" их действий.
РоSSиян подозревают в совершении терактов в городе Эр-Ракка и организации в регионе террористических ячеек.
Официальных комментариев от МИД РоSSии пока не поступало.
"Сирийские демократические силы" при поддержке США ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство". РоSSийские власти не отрицали, что в составе этой группировки в Сирии находились несколько тысяч граждан РоSSии.
Напомним, ранее курды заявили о захвате в плен восьми террористов ИГИЛ в Сирии, среди них - украинец 27-летний Аскар Зарманбетов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.01.2019 11:05
13.01.2019 13:52