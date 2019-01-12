Советника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе конотопского депутата

Ему вменяют хулиганство с использованием боеприпасов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего советника мэра Конотопа.

Как сообщила пресс-служба полиции, его подозревают в незаконном хранении гранаты Ф-1 и организации преступления с применением гранаты РГД-5 в отношении депутата Конотопского городского совета.

Операцию по задержанию проводили сотрудники управления Службы безопасности Украины в Сумской области, следственного управления и управления уголовного розыска ГУ НП в Сумской области при оперативном сопровождения спецподразделения "КОРД".

22 августа 2018 года около 00 часов 50 минут в Конотопе во двор депутата, бывшего мэра Конотопа Ивана Огрохина бросили гранату РГД-5, в результате чего было повреждено имущество владельца. В ходе проведенного следствия получено достаточно доказательств того, что одним из заказчиков данного преступления является тогдашний советник городского головы, в частности он передавал исполнителю гранату, которая была использована во время совершения преступления.

Фото: su.npu.gov.ua

Мэром в то время был свободовец Артем Семенихин, его отправили в отставку вскоре после данного происшествия. По неофициальной информации, задержанным является Виталий Благодарный.

Виталий Благодарный
Фото: facebook.com/blagvis
Виталий Благодарный

По результатам спецоперации в субботу, 12 января 2019 года, бывшего советника городского головы задержали в собственной квартире непосредственно во время передачи ему еще одной гранаты Ф-1 местным жителем.

Задержанному планируют сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Местный житель также задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, устанавливается квалификация его действий. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.


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