Украина подписала соглашение с Турцией о покупке ударных дронов Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
Украина подписала соглашение о закупке для ВСУ ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - написал Порошенко.
Соглашение, которое заключили государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром", и турецкая компания Baykar Makina, является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.
По словам Порошенко, это сотрудничество отвечает стратегическому курсу Украины в НАТО.
Отметим, переговоры о покупке этих беспилотников продолжались около двух лет. За это время представители Министерства обороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2.
Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.
Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди БПЛА по продолжительности полета - во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.
Напомним, 5 января в Турции Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских политзаключенных из тюрем РФ.
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