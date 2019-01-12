Украина подписала соглашение с Турцией о покупке ударных дронов Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Украина подписала соглашение с Турцией о покупке ударных дронов Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2
Фото: mil.in.ua

Украина подписала соглашение о закупке для ВСУ ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - написал Порошенко.

Соглашение, которое заключили государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром", и турецкая компания Baykar Makina, является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

По словам Порошенко, это сотрудничество отвечает стратегическому курсу Украины в НАТО.

Отметим, переговоры о покупке этих беспилотников продолжались около двух лет. За это время представители Министерства обороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди БПЛА по продолжительности полета - во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Напомним, 5 января в Турции Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских политзаключенных из тюрем РФ.


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