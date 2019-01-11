Раненым украинским морякам в "Матросской тишине" с нового года не дают лекарств, - Денисова

РоSSийская сторона до сих пор не предоставила справки о состоянии здоровья моряков.

Раненые украинские моряки, которые были захвачены роSSийскими военными в районе Керченского пролива, в изоляторе "Матросская тишина" с начала 2019 года не получают медицинской помощи.

Об этом уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире телеканала "Прямой".

"С Нового года никакие лекарства нашим раненым не предоставляются, хотя они требуют еще лечения, поддержки, реабилитации, действий от врачей", - заявила она.

Омбудсмен предположила, что раненых моряков могут готовить к этапу в "Лефортово", где будет судилище над нашими моряками уже начиная с 15 января.

"У Артеменко еще плохое движение левой руки, снова сделали рентген, там есть осколок - надо что-то делать, надо лечить, надо проводить реабилитацию. Так он засвидетельствовал то, и это подтвердил якобы врач-офтальмолог, что его зрение восстановилось, то есть нет воспаления глаз. Эйдер - самый молодой и самый тяжело раненый наш моряк. Движение ноги восстанавливается, он передвигается самостоятельно, но все ранения еще есть и он нуждается в помощи. Сорока - тяжелое ранение левой руки. Кисть плохо работает, но может уже сжимать в кулак", - отчиталась Денисова, ссылаясь на информацию, полученную от консулов.

Также омбудсмен отметила, что роSSийская сторона до сих пор не предоставила ни ей, ни адвокатам ни одной справки о состоянии здоровья моряков.

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен роSSийским пограничниками 25 ноября 2018 года. Оккупационный суд Крыма арестовал их до 24 января, после чего РоSSия этапировала украинцев в Москву. На следующей неделе Лефортовский суд будет рассматривать вопрос о продлении сроков содержания под стражей. На переговоры с роSSийскими властями летит украинский омбудсмен Людмила Денисова.