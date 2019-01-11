Украина отказалась выдать РоSSии члена "Правого сектора"
Решение отказать на запрос принял замгенпрокурора Енин.
Генеральная прокуратура Украины отказалась выдать РоSSии члена "Правого сектора С", которого в РФ хотят привлечь к уголовной ответственности за участие в военных действиях на территории Украины.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
По ее словам, решение отказать на запрос РФ принял заместитель генпрокурора Евгений Енин.
"Сегодня заместителем Генерального прокурора Евгением Ениним было принято решение об отказе в выдаче в РоSSийской Федерации члена Правого Сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины. Как и обещал Енин, ни один доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора", - написала Сарган.
Напомним, в декабре в РФ оппозиционеру Денису Бахолдину дали 3,5 года тюрьмы по обвинению в связях с "Правым сектором".
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11.01.2019 14:38