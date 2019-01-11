Главный военный прокурор предлагает задержать бывшего главаря "ДНР" в РоSSии.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает возможным для украинских правоохранителей задержать бывшего лидера боевиков, экс-"министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) на территории РоSSийской Федерации.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Матиос напомнил, что украинская прокуратура ранее вызвала Гиркина на допрос. Гиркин же в ответ написал в своем блоге, что "с большим удовольствие посетил бы город Киев , ул.Авиаконструктора Антонова, дом 2А, если-бы была такая возможность", но заявил, что на этот период у него - "другие планы".

"Волхв-страдалец за царя и отечество Гиркин-Стрелков из-за поребрика чихнул в сторону военной прокуратуры. Мы можем достать этого "подонка-страдальца" как евреи Эйхмана. Мы точно можем гарантировать ему справедливый суд в Киеве ", - прокомментировал сообщение Матиос.

Он также не исключает, что Гиркин в ближайшем будущем может быть ликвидирован роSSийскими спецслужбами.

"Но он ждет от Кремля какую-то отраву вроде «новичка». Где-то в третьесортной сауне, под водку... Как «дождались» его подельники Гиви-Моторола-Захарченко", - добавил Матиос.

Напомним, Гиркин, известный под псевдонимом "Игорь Стрелков", течение нескольких месяцев был командиром боевиков в городе Славянске и возглавлял силы "народного ополчения" в Донецке, а также был "министром обороны" боевиков.

После освобождения Славянска от сепаратистов и роSSийских боевиков, Гиркин сбежал из Украины, а позже заявил, что не вернется в "ДНР". Гиркин также первым сообщил о том, что боевики сбили пассажирский самолет Майлайзиских авиалиний над Донбассом, считая его украинским военным самолетом.

После побега Гиркин сообщил роSSийским СМИ , что проект "Новороссия" полностью закрыт, а главари донецких и луганских террористов также готовы бежать в РоSSию.

21 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины открыла в отношении него уголовное производство по подозрению в создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294), совершении теракта (ч. 1 ст. 258). 10 января 2019 года ГПУ вызвала Гиркина на допрос и опубликовала соответствующую повестку.