Минздрав третий раз уволил ректора НМУ Амосову

Министерство здравоохранения 8 января третий раз уволило ректора Национального медуниверситета им.Богомольца Екатерину Амосову.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Очередная попытка разорвать контракт последовала после того, как Окружной административный суд Киева остановил предыдущий приказ Министерства здравоохранения об увольнении Амосовой.

Основанием для увольнения стало неустранение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности согласно требованиям Госаудитслужбы и отсутствие на работе без уважительной причине с 26 декабря (после восстановления по решению суда) по 8 января.

Напомним, что Минздрав уже почти год пытается убрать Амосову с должности ректора.

В феврале Министерство здравоохранения отстранило Амосову за срыв интегрированного экзамена "КРОК 1. Стоматология".

После этого Амосову дважды увольняли, но каждый раз ей удавалось восстановиться через суд.