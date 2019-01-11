Минздрав третий раз уволил ректора НМУ Амосову
Основанием стали систематические прогулы.
Министерство здравоохранения 8 января третий раз уволило ректора Национального медуниверситета им.Богомольца Екатерину Амосову.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Очередная попытка разорвать контракт последовала после того, как Окружной административный суд Киева остановил предыдущий приказ Министерства здравоохранения об увольнении Амосовой.
Основанием для увольнения стало неустранение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности согласно требованиям Госаудитслужбы и отсутствие на работе без уважительной причине с 26 декабря (после восстановления по решению суда) по 8 января.
Напомним, что Минздрав уже почти год пытается убрать Амосову с должности ректора.
В феврале Министерство здравоохранения отстранило Амосову за срыв интегрированного экзамена "КРОК 1. Стоматология".
После этого Амосову дважды увольняли, но каждый раз ей удавалось восстановиться через суд.
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