Скандальну реорганізацію «Довженко-Центру» призупинено: призначення на директора кінолога-гіпнотизера теж скасують

У такий спосіб, який це відбувається зараз, реорганізація Центру вже не подобається навіть у верхах, інформує ZN.ua.

Скандальну реорганізацію «Довженко-Центру» призупинено: призначення на директора кінолога-гіпнотизера теж скасують
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Після наради у міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка Державне агентство з питань кіно (Держкіно) призупинило дію наказу про реорганізацію Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» до завершення повного аудиту й обрання нового керівника.


Лія Ільченко, ZN.ua





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