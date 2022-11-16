Новостей.COM ⇒
2022-11-16
Скандальну реорганізацію «Довженко-Центру» призупинено: призначення на директора кінолога-гіпнотизера теж скасують
У такий спосіб, який це відбувається зараз, реорганізація Центру вже не подобається навіть у верхах, інформує
© Громадське
Після наради у міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка Державне агентство з питань кіно (Держкіно) призупинило дію наказу про реорганізацію Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» до завершення повного аудиту й обрання нового керівника.
Лія Ільченко, ZN.ua