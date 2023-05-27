Журналісти з'ясували, скільки заробляв Кравченко до призначення головою Верховного Суду

За два останні задекларовані місяці на той момент просто суддя ВС Станіслав Кравченко заробив понад пів мільйона гривень.

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Голова Верховного суду Станіслав Кравченко до війни щомісячно заробляв чверть мільйона гривень. Про це свідчать останні оприлюднені дані про суттєві зміни у його майновому стані, передають Українськi Новини , інформує ZN.ua .

31 січня 2022 року Кравченко отримав зарплату у розмірі 234 042 гривні. Виплату було здійснено Верховним Судом. Зарплата вказана з урахуванням податків та зборів.

Водночас перед Новим 2022 роком Кравченко отримав 292 тис. гривень зарплати.

У документі не уточнюється розмір окладу, надбавок та можливих премій.



Нагадаємо, зарплата підозрюваного в отриманні $2,7 млн хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва перед війною щомісячно становила 214 тис. грн. У декларації не уточнюється, чи отримав Князєв премію та яку суму склали оклад, надбавки та доплати.

Водночас нагадаємо, у 2020 році Верховний Суд уже оприлюднював зарплату голови ВС. На той момент цю посаду обіймала Валентина Данішевська.

У відповіді ВС йшлося про те, що розмір суддівської винагороди голови Верховного Суду складається з:

посадового окладу - 197 063 гривні,

доплати за вислугу років - 60% окладу,

доплати за перебування на адміністративній посаді - 10% окладу,

доплати за роботу, пов'язаної з доступом до держтаємниці - 20% окладу,

інших доплат.

Наприклад, у липні 2020 року зарплата Данішевської склала 507 087 гривень.

При цьому, у пандемійному 2020 році, згідно зі змінами до держбюджету, нарахування суддівської винагороди було обмежене в розмірі, який не перевищує 10 мінімальних зарплат розміру, встановленого на 1 січня 2020 року.

Якщо ж брати більш ранні дані, то у 2016 році:

суддя Верховного Суду отримував суму, еквівалентну – $246,8 тис. на рік,

суддя апеляційного округу – $213,3 тис.,

суддя судового округу – $201,1 тис.