Журналісти з'ясували, скільки заробляв Кравченко до призначення головою Верховного Суду
За два останні задекларовані місяці на той момент просто суддя ВС Станіслав Кравченко заробив понад пів мільйона гривень.
Голова Верховного суду Станіслав Кравченко до війни щомісячно заробляв чверть мільйона гривень. Про це свідчать останні оприлюднені дані про суттєві зміни у його майновому стані, передають
31 січня 2022 року Кравченко отримав зарплату у розмірі 234 042 гривні. Виплату було здійснено Верховним Судом. Зарплата вказана з урахуванням податків та зборів.
Водночас перед Новим 2022 роком Кравченко отримав 292 тис. гривень зарплати.
У документі не уточнюється розмір окладу, надбавок та можливих премій.
Нагадаємо, зарплата підозрюваного в отриманні $2,7 млн хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва перед війною щомісячно становила 214 тис. грн. У декларації не уточнюється, чи отримав Князєв премію та яку суму склали оклад, надбавки та доплати.
Водночас нагадаємо, у 2020 році Верховний Суд уже оприлюднював зарплату голови ВС. На той момент цю посаду обіймала Валентина Данішевська.
У відповіді ВС йшлося про те, що розмір суддівської винагороди голови Верховного Суду складається з:
- посадового окладу - 197 063 гривні,
- доплати за вислугу років - 60% окладу,
- доплати за перебування на адміністративній посаді - 10% окладу,
- доплати за роботу, пов'язаної з доступом до держтаємниці - 20% окладу,
- інших доплат.
Наприклад, у липні 2020 року зарплата Данішевської склала 507 087 гривень.
При цьому, у пандемійному 2020 році, згідно зі змінами до держбюджету, нарахування суддівської винагороди було обмежене в розмірі, який не перевищує 10 мінімальних зарплат розміру, встановленого на 1 січня 2020 року.
Якщо ж брати більш ранні дані, то у 2016 році:
- суддя Верховного Суду отримував суму, еквівалентну – $246,8 тис. на рік,
- суддя апеляційного округу – $213,3 тис.,
- суддя судового округу – $201,1 тис.
Для порівняння, у 2016 році голова Верховного суду США щорічно заробляв $258,1 тис., або ж кожного місяця понад $20 тис.