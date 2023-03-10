СБУ затримала ексдиректора «Антонова» Бичкова за перешкоджання діям ЗСУ – ЗМІ

Служба безпеки України сьогодні провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора та ексгенеральному директору Державного підприємства «Антонов» Сергію Бичкову, повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім Бичкова підозри вручено начальнику безпеки авіатранспортного підприємства ДП «Антонов» Нетьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП «Антонов» Харченку (заочно).

Сьогодні ж, 9 березня, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову С.А. та Нетьосову О.О. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

У ході досудового розслідування задокументовано, що протягом січня-лютого 2022 року службові особи підприємства перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони стратегічного для оборони столиці об?єкту – Гостомельського аеродрому, що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, зокрема і АН-225 «Мрія».