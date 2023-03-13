Newsweek: Ветеран сил спецпризначення США пояснив, як армія Росії змінила свій підхід до війни

Американський військовий пояснив, чому, на його думку, війна може знову стати замороженою, інформує ZN.ua.

Newsweek: Ветеран сил спецпризначення США пояснив, як армія Росії змінила свій підхід до війни
© Минобороны РоSSии/t.me

Обмежені успіхи армії Росії на полі бою свідчать, що вона засвоює уроки першого року війни. Хоча цей «навчальний процес» для Москви виявився більш дорогим і кривавим, ніж можна було уявити.

Про це Newsweek розповів 26-річний ветеран сил спеціального призначення Армії США на ім’я Ерік, який впродовж 12 місяців допомагав з підготовкою українських військових на території України. Раніше він працював з так званою групою «Моцарт», а зараз разом з іншими 20 добровольцями працює в рамках групи Ukraine Defense Support. Ерік, як і багато інших бійців американських сил спецпризначення, присвятив свою військову кар’єру підготовці до битв з російським «спецназом». Тепер він разом з іншими іноземними фахівцями ділиться своїм досвідом з українськими військовими.

Мало хто очікував, що російська армія буде так безрозсудно використовувати свої ресурси або зазнає втрат, які, за підрахунками українських і західних чиновників, тепер оцінюються сотнями тисяч.

«Вони (українські військові. - ред) кажуть, що росіяни просто продовжують наступати попри вогонь, постійні артилерійські і кулементні обстріли. Вони не деморалізовані і хочуть перемогти. Але вони сильно спантеличені нескінченною кількістю росіян, яких кидають проти них. Вони дуже мотивовані, але водночас перевантажені, коли на них просто постійно кидають такі сили», - пояснив Ерік.


Лесь Димань, ZN.ua





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