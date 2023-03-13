Newsweek: Ветеран сил спецпризначення США пояснив, як армія Росії змінила свій підхід до війни

Обмежені успіхи армії Росії на полі бою свідчать, що вона засвоює уроки першого року війни. Хоча цей «навчальний процес» для Москви виявився більш дорогим і кривавим, ніж можна було уявити.

Про це Newsweek розповів 26-річний ветеран сил спеціального призначення Армії США на ім’я Ерік, який впродовж 12 місяців допомагав з підготовкою українських військових на території України. Раніше він працював з так званою групою «Моцарт», а зараз разом з іншими 20 добровольцями працює в рамках групи Ukraine Defense Support. Ерік, як і багато інших бійців американських сил спецпризначення, присвятив свою військову кар’єру підготовці до битв з російським «спецназом». Тепер він разом з іншими іноземними фахівцями ділиться своїм досвідом з українськими військовими.

Мало хто очікував, що російська армія буде так безрозсудно використовувати свої ресурси або зазнає втрат, які, за підрахунками українських і західних чиновників, тепер оцінюються сотнями тисяч.

«Вони (українські військові. - ред) кажуть, що росіяни просто продовжують наступати попри вогонь, постійні артилерійські і кулементні обстріли. Вони не деморалізовані і хочуть перемогти. Але вони сильно спантеличені нескінченною кількістю росіян, яких кидають проти них. Вони дуже мотивовані, але водночас перевантажені, коли на них просто постійно кидають такі сили», - пояснив Ерік.