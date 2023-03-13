Newsweek: Ветеран сил спецпризначення США пояснив, як армія Росії змінила свій підхід до війни
Американський військовий пояснив, чому, на його думку, війна може знову стати замороженою, інформує
Обмежені успіхи армії Росії на полі бою свідчать, що вона засвоює уроки першого року війни. Хоча цей «навчальний процес» для Москви виявився більш дорогим і кривавим, ніж можна було уявити.
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Мало хто очікував, що російська армія буде так безрозсудно використовувати свої ресурси або зазнає втрат, які, за підрахунками українських і західних чиновників, тепер оцінюються сотнями тисяч.
«Вони (українські військові. - ред) кажуть, що росіяни просто продовжують наступати попри вогонь, постійні артилерійські і кулементні обстріли. Вони не деморалізовані і хочуть перемогти. Але вони сильно спантеличені нескінченною кількістю росіян, яких кидають проти них. Вони дуже мотивовані, але водночас перевантажені, коли на них просто постійно кидають такі сили», - пояснив Ерік.