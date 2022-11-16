В Україні оголошено конкурс на посаду нового директора НАБУ

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро оголосила конкурс на зайняття посади очільника бюро. Відповідне оголошення 16 листопада опублікувало урядове видання « Урядовий кур?єр ».

Кандидати на посаду директора НАБУ мають мати вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права щонайменше 10 років, досвід роботи на керівних посадах у держорганах або міжнародних організаціях не менше ніж п?яти років, володіти державною мовою, а також «мати високі ділові та моральні якості».

При цьому посаду не може зайняти особа, яка раніше входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших відносинах із партією протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі.

Також кандидат має пройти перевірку відповідно до закону «Про очищення влади», бути виключно громадянином України та не перебувати за межами держави після запровадження воєнного в сумі більше ніж 21 день.

Прийом документів від кандидатів триватиме 21 день.

Як заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, навіть якщо чинна влада захоче протягнути "свого" кандидата на посаду, у неї нічого не вийде, бо закон передбачає вирішальну роль у конкурсі міжнародних експертів.

«Важливо, що критерії оцінки кандидатів щодо доброчесності досить суворі. Тому всі, у кого є проблеми з майном, репутацією, політичною нейтральністю чи інші зашквари, на успіх можуть не розраховувати», - зазначив він.

Нещодавно комісія уже затвердила регламент своєї роботи, методику та критерії оцінки кандидатів. На початковому етапі конкурсанти пройдуть тестування на знання законодавства та загальні здібності.

Найкращі 20 кандидатів будуть допущені до наступного етапу – виконання практичного завдання:

перевірка володіння кандидатами професійними практичними уміннями та навичками;

перевірка наявності у кандидатів організаційних і лідерських якостей.

Також всі пройдуть перевірку на доброчесність, після чого почнеться етап індивідуальних співбесід.

Наприкінці конкурсу комісія визначить трьох кандидатів, одного із яких уряд має призначити на посаду директора.