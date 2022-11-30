Окупанти призначили нового директора Запорізької АЕС

Російська компанія "Росенергоатом", яка займається контролем захопленої російськими військами Запорізької атомної електростанції, заявила про призначення новим директором ЗАЕС колишнього головного інженера ЗАЕС Юрія Черничука.

"Новим директором ЗАЕС та першим заступником гендиректора АТ експлуатуючої організації Запорізької електростанції став Юрій Олексійович Черничук, який у системі координат колишнього роботодавця концерну НАЕК займав позицію головного інженера", - цитують росЗМІ радника генерального директора концерну "Росенергоатом" Рената Карчаа.

Нагадаємо, 30 вересня дорогою від станції до Енергодару окупаційний патруль затримав генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова — його із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

За сприяння МАГАТІ Марашову вдалося звільнити 5 жовтня. Тоді ж президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін за сумісництвом прийняв на себе обов'язки генерального директора Запорізької АЕС, що виконує повноваження.

У заяві Котіна уточнювалося, що технічні питання щодо експлуатації ЗАЕС, як і раніше, вирішуватимуться персоналом станції за погодженням з центральним офісом компанії. Безпосередньо на місці питання АЕС вирішуватиме в.о. головного інженера Юрій Черничук.