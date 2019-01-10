Евросоюз призвал РоSSию освободить незаконно удерживаемых украинцев

Европейский Союз призвал РоSSию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков и других граждан Украины, которые, по утверждению Брюсселя, также удерживаются незаконно, передает DW.

"Все граждане Украины, которые незаконно удерживаются на Крымском полуострове и в РФ , а также экипаж судов, задержанных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены", - говорится в сообщении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), опубликованном на ее сайте в четверг, 10 января.

В заявлении EEAS назван, в частности, 20-летний Павел Гриб, который был задержан в Беларуси в августе 2017 года, так как, по версии следователей, в соцсетях убеждал 17-летнюю Татьяну Ершову из Сочи заложить самодельное взрывное устройство в школе. Брюссель призывает "немедленно" освободить молодого человека и обеспечить ему доступ к украинским врачам для оказания необходимой медпомощи, как этого ранее потребовал Европейский суд по правам человека.

ЕС также призывает к "немедленному" освобождению крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, подозреваемого в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Он был задержан роSSийскими властями в декабре 2018 года при въезде в аннексированный Крым, где планировал посетить родственников. Брюссель ожидает, что Бекирову также будет оказана медпомощь, в которой он нуждается.

Евросоюз напоминает, что не признает аннексию Крыма и Севастополя и требует обеспечить допуск на их территорию независимых правозащитников.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Лефортовский районный суд Москвы продлит содержание под стражей для украинских военнопленных моряков. Заседание назначено на утро вторника, 15 января.