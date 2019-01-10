Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" вошел в Балтийское море

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" вошел в Балтийское море
Фото: Navy Live

Ракетный эсминец Военно-морских сил США "Грейвли" (USS Gravely - DDG-107) в четверг, пройдя Датские проливы, вошел в акваторию Балтийского моря.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные морских ресурсов.

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис".

В настоящее время корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Напомним, накануне в Черное море вошел ударный корабль ВМФ РоSSии "Североморск".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалииНа Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Блок рекламы


Похожие новости
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
Порошенко подписал закон, расширяющий зону контроля Украины в Черном мореПорошенко подписал закон, расширяющий зону контроля Украины в Черном море
В Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном мореВ Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном море
РоSSийские подлодки учатся "отрываться от слежения" в Черном мореРоSSийские подлодки учатся "отрываться от слежения" в Черном море
В Черное море вошел британский разведывательный корабль HMS EchoВ Черное море вошел британский разведывательный корабль HMS Echo
Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морейГенассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей
Генассамблея ООН завтра рассмотрит проект резолюции по милитаризации Черного и Азовского морейГенассамблея ООН завтра рассмотрит проект резолюции по милитаризации Черного и Азовского морей
Госрыбагентство заявило о возможной потере промыслов в Азовском мореГосрыбагентство заявило о возможной потере промыслов в Азовском море
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об агрессии РФ в Азовском море и "Северном потоке-2"Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об агрессии РФ в Азовском море и "Северном потоке-2"
Волкер в ближайшие две недели посетит Киев и один из портов на Черном мореВолкер в ближайшие две недели посетит Киев и один из портов на Черном море
Последние новости
Подгружаем последние новости