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Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" вошел в Балтийское море Эсминец может нести до 56 крылатых ракет с дальностью действия 1,6 тыс. км. Фото: Navy Live Ракетный эсминец Военно-морских сил США "Грейвли" (USS Gravely - DDG-107) в четверг, пройдя Датские проливы, вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные морских ресурсов. Эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис". В настоящее время корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Напомним, накануне в Черное море вошел ударный корабль ВМФ РоSSии "Североморск".

LB.ua

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