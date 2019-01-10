Шесть приходов в Хмельницкой области перешли из УПЦ МП в ПЦУ
Настоятелем в пяти приходах является протоиерей Виталий Олейник.
9 января шесть приходов в Хмельницкой области перешли из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота).
"Имеем большую Рождественскую радость принять братьев и сестер с отцом духовным протоиереем Виталием Олейником с РПЦ в Хмельницкую епархию ПЦ Украины", - написал архиерей в фейсбуке.
Речь идет о православных общинах сел Тележинцы, Закружцы, Пильки, Сухуженцы, Чижовка и Приселки. Настоятелем в пяти приходах является протоиерей Виталий Олейник.
Как сообщалось 25 декабря, к Православной церкви Украины присоединился храм в селе Доброгорща Хмельницкой области.
Напомним, что 6 января 2019 года ПЦУ получила томос об автокефалии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.01.2019 17:07
10.01.2019 18:11