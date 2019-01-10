Шесть приходов в Хмельницкой области перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Настоятелем в пяти приходах является протоиерей Виталий Олейник.

Шесть приходов в Хмельницкой области перешли из УПЦ МП в ПЦУ
Фото: Lb.ua

9 января шесть приходов в Хмельницкой области перешли из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота).

"Имеем большую Рождественскую радость принять братьев и сестер с отцом духовным протоиереем Виталием Олейником с РПЦ в Хмельницкую епархию ПЦ Украины", - написал архиерей в фейсбуке.

Речь идет о православных общинах сел Тележинцы, Закружцы, Пильки, Сухуженцы, Чижовка и Приселки. Настоятелем в пяти приходах является протоиерей Виталий Олейник.

Как сообщалось 25 декабря, к Православной церкви Украины присоединился храм в селе Доброгорща Хмельницкой области.

Напомним, что 6 января 2019 года ПЦУ получила томос об автокефалии.


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