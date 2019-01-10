Руководитель "Донецкого облавтодора" задержан за взятку

Чиновника подозревают в получении 300 тысяч гривен.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Руководитель и юрист дочернего предприятия "Донецкий облавтодор" задержаны по подозрению в получении взятки.

Пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщила, что они требовали от коммерческой структуры 300 тысяч гривен за оплату поставленных нефтепродуктов. Сотрудников облавтодора задержали 10 января после получения последнего, третьего транша в размере 150 тысяч гривен.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Им планируют сообщить о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

"Донецкий облавтодор" - это дочернее предприятие ГАК "Автомобильные дороги Украины". Его руководителем, согласно данным реестра юрлиц, является Игорь Закутаев.

Напомним, что в начале января правоохранительные органы сообщили о подозрении одному из руководителей Ивано-Франковского автодора. Чиновнику вменяют нанесение убытков госбюджету на сумму 105 млн гривен при ремонте дороги Н-10 "Стрый - Мамалыга".


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