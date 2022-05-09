Мэр Конотопа вступился за мэра Бурыни, задержанного по "политическому заказу"

Мэр Конотопа Артем Семенихин убежден, что мэр Бурыни Виктор Ладуха принадлежит к людям, доказавшим свой патриотизм поступками, а его преследование считает попыткой расправиться с патриотом "под шумок" борьбы с пятой колонной. Мэр Конотопа рассказал, что познакомился с коллегой из Бурыни в 2014 году на Майдане во время Революции достоинства.

Об этом пишет kordon.org.ua, информирует Апостроф .

"Я знаю его как человека, который никогда не боялся говорить правду. Который от души и сердца помогал Майдану, я лично это видел. Хотя он далеко не бедный человек, он был на Майдане в самые жаркие дни. Потом когда началась война в 2014 году я лично 2 автомобиля, которые он передавал из своего фермерского хозяйства, пригнал в 92-ю бригаду, где я проходил службу добровольцем", - сказал он.

Бурынского городского голову, его заместителя Евгения Базыма и депутата Буринского горсовета Александра Гудыменко задержали 28 апреля. Прокуратура вручила им подозрения в "коллаборационной деятельности". По версии следствия, чиновники снабжали роSSийских оккупантов материальными ресурсами. В то же время мэр Конотопа утверждает, что Виктор Ладуха не сотрудничал с захватчиками.

"Он не уехал и остался на месте, и он помогал своей общине, когда его разыскивали оккупанты", – говорит Семенихин.

Городской голова Конотопа рассказал, что Ладуха даже имел план уничтожить мост через реку Сейм, чтобы сорвать поставки группировкой роSSийскойармии. Договорился с местной теробороной, у которой хотел взять взрывчатку. Но приехали люди в масках, изъяли фугасы и автоприцеп и исчезли. Этим людям, как считает Семенихин, выгодно, чтобы мэр Бурыни молчал. Сам Виктор Ладуха открыто заявлял о "возможном сотрудничестве с оккупантами местной полиции, а также – отдельных депутатов Буринского горсовета – Евгения Рябоконя, Сергея Миненко и Андрея Гусака. После освобождения города от оккупантов подал заявление в СБУ , где выложил все факты и приложил видеозапись, на которому россияне грузят неизвестные пакеты в помещение Бурынской полиции".

"Те агенты, которые были причастны к "Партии регионов", Компартии, их помощники, которые добрались до власти, они сейчас пытаются под шумок патриотизма, под шумок борьбы с пятой колонной, устроить эдакие репрессии против патриотов, против людей, которые действительно всю жизнь доказывали своими действиями, не просто словами, любовью к Украине и желанием, чтобы наша страна развивалась", - говорит Семенихин.

Ранее мэр Бурыни имел конфликт с депутатом от "Слуги народа" Максимом Гузенко. Тот по дешевке обрабатывает на территории ОТГ почти 1500 га земли. Ладуха и члены его команды пытались забрать землив пользу общины и через аукцион получить справедливую цену. Гузенко, как заявлял Ладуха, причастен к попыткам отстранения городского головы от власти, в частности, по признанию с помощью суда незаконным избрание Виктора Ладухи мэром.

Виктор Ладуха возглавляет Бурынскую ОТГ с 2017 года, в 2020 был переизбран. Является участником двух Революций – Оранжевой и Достоинства, помогал украинскому войску с началом роSSийской агрессии еще с 2014, напрямую – 58-й бригаде ВСУ им. Гетмана Ивана Выговского, созданного на Сумщине.