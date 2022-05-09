Мэр Конотопа вступился за мэра Бурыни, задержанного по "политическому заказу"

Мэр Конотопа Артем Семенихин убежден, что мэр Бурыни Виктор Ладуха принадлежит к людям, доказавшим свой патриотизм поступками, а его преследование считает попыткой расправиться с патриотом "под шумок" борьбы с пятой колонной. Мэр Конотопа рассказал, что познакомился с коллегой из Бурыни в 2014 году на Майдане во время Революции достоинства.

Об этом пишет kordon.org.ua, информирует Апостроф.

"Я знаю его как человека, который никогда не боялся говорить правду. Который от души и сердца помогал Майдану, я лично это видел. Хотя он далеко не бедный человек, он был на Майдане в самые жаркие дни. Потом когда началась война в 2014 году я лично 2 автомобиля, которые он передавал из своего фермерского хозяйства, пригнал в 92-ю бригаду, где я проходил службу добровольцем", - сказал он.

Бурынского городского голову, его заместителя Евгения Базыма и депутата Буринского горсовета Александра Гудыменко задержали 28 апреля. Прокуратура вручила им подозрения в "коллаборационной деятельности". По версии следствия, чиновники снабжали роSSийских оккупантов материальными ресурсами. В то же время мэр Конотопа утверждает, что Виктор Ладуха не сотрудничал с захватчиками.

"Он не уехал и остался на месте, и он помогал своей общине, когда его разыскивали оккупанты", – говорит Семенихин.

Городской голова Конотопа рассказал, что Ладуха даже имел план уничтожить мост через реку Сейм, чтобы сорвать поставки группировкой роSSийскойармии. Договорился с местной теробороной, у которой хотел взять взрывчатку. Но приехали люди в масках, изъяли фугасы и автоприцеп и исчезли. Этим людям, как считает Семенихин, выгодно, чтобы мэр Бурыни молчал. Сам Виктор Ладуха открыто заявлял о "возможном сотрудничестве с оккупантами местной полиции, а также – отдельных депутатов Буринского горсовета – Евгения Рябоконя, Сергея Миненко и Андрея Гусака. После освобождения города от оккупантов подал заявление в СБУ, где выложил все факты и приложил видеозапись, на которому россияне грузят неизвестные пакеты в помещение Бурынской полиции".

"Те агенты, которые были причастны к "Партии регионов", Компартии, их помощники, которые добрались до власти, они сейчас пытаются под шумок патриотизма, под шумок борьбы с пятой колонной, устроить эдакие репрессии против патриотов, против людей, которые действительно всю жизнь доказывали своими действиями, не просто словами, любовью к Украине и желанием, чтобы наша страна развивалась", - говорит Семенихин.

Ранее мэр Бурыни имел конфликт с депутатом от "Слуги народа" Максимом Гузенко. Тот по дешевке обрабатывает на территории ОТГ почти 1500 га земли. Ладуха и члены его команды пытались забрать землив пользу общины и через аукцион получить справедливую цену. Гузенко, как заявлял Ладуха, причастен к попыткам отстранения городского головы от власти, в частности, по признанию с помощью суда незаконным избрание Виктора Ладухи мэром.

Виктор Ладуха возглавляет Бурынскую ОТГ с 2017 года, в 2020 был переизбран. Является участником двух Революций – Оранжевой и Достоинства, помогал украинскому войску с началом роSSийской агрессии еще с 2014, напрямую – 58-й бригаде ВСУ им. Гетмана Ивана Выговского, созданного на Сумщине.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Блок рекламы


Похожие новости
Мэра захваченного Токмака не стало при неизвестных обстоятельствах: "отказался сотрудничать с оккупантами"Мэра захваченного Токмака не стало при неизвестных обстоятельствах: "отказался сотрудничать с оккупантами"
Посол Украины требует от мэра Берлина отменить запрет украинской символики на мероприятиях 8-9 маяПосол Украины требует от мэра Берлина отменить запрет украинской символики на мероприятиях 8-9 мая
Настоящее гетто: захватчики удерживают жителей Мариуполя в фильтрационных лагерях — советник мэраНастоящее гетто: захватчики удерживают жителей Мариуполя в фильтрационных лагерях — советник мэра
Мэр Конотопа Сумской области запретил деятельность УПЦ МП в городеМэр Конотопа Сумской области запретил деятельность УПЦ МП в городе
Советник мэра Мариуполя рассказал, в каких условиях живут депортированные во Владивосток мариупольцыСоветник мэра Мариуполя рассказал, в каких условиях живут депортированные во Владивосток мариупольцы
Трем чиновникам г. Бурыни, включая мэра, сообщили подозрение в коллаборационной деятельностиТрем чиновникам г. Бурыни, включая мэра, сообщили подозрение в коллаборационной деятельности
"Все, кто предал присягу, погибли": на Луганщине прогремел взрыв во время совещания "народного мэра""Все, кто предал присягу, погибли": на Луганщине прогремел взрыв во время совещания "народного мэра"
Оккупанты в Мариуполе под страхом расстрела заставляют гражданских носить белые повязки — советник мэраОккупанты в Мариуполе под страхом расстрела заставляют гражданских носить белые повязки — советник мэра
Дворник стал «заместителем мэра»: что сейчас происходит в захваченном БердянскеДворник стал «заместителем мэра»: что сейчас происходит в захваченном Бердянске
Пусть скажет "паляниця": в сети бурно обсуждают фото задержанного МедведчукаПусть скажет "паляниця": в сети бурно обсуждают фото задержанного Медведчука
Последние новости
Подгружаем последние новости