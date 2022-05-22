В Украине арестовали мэра-коллаборанта, назначенного захватчиками — WSJ

Коллаборант передавал врагу информацию о ветеранах АТО и членах теробороны, информирует ZN.ua.

В Украине арестовали мэра-коллаборанта, назначенного захватчиками — WSJ
© Минобороны РФ

В Украине арестован 39-летний предприниматель Александр Харченко. РоSSийские захватчики во время оккупации назначили его «мэром» поселка Дымер Вышгородского района Киевской области, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Харченко пытался помочь вражеским войскам завоевать доверие местных жителей, когда они вошли в поселок в конце февраля. Он предложил свои услуги оккупантам и убеждал местных в том, что роSSийские захватчики – не враги.

Однако роSSийские оккупанты были вынуждены покинуть Дымер под давлением украинских защитников. Коллаборант остался в поселке и едва выжил, ведь во время боев его автомобиль попал под обстрел.

Как пишет The Wall Street Journal, Харченко задержали сотрудники СБУ. Сейчас его подозревают в передаче врагу информации о членах территориальной обороны и украинских ветеранах. Коллаборанта ждет суд.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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