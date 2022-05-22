В Украине арестовали мэра-коллаборанта, назначенного захватчиками — WSJ

В Украине арестован 39-летний предприниматель Александр Харченко. РоSSийские захватчики во время оккупации назначили его «мэром» поселка Дымер Вышгородского района Киевской области, пишет The Wall Street Journal .

По данным издания, Харченко пытался помочь вражеским войскам завоевать доверие местных жителей, когда они вошли в поселок в конце февраля. Он предложил свои услуги оккупантам и убеждал местных в том, что роSSийские захватчики – не враги.

Однако роSSийские оккупанты были вынуждены покинуть Дымер под давлением украинских защитников. Коллаборант остался в поселке и едва выжил, ведь во время боев его автомобиль попал под обстрел.