В Мариуполе роSSийские захватчики ввели новую пропускную систему — советник мэра

С 21 мая в Мариуполе и Мариупольском районе роSSийские оккупанты ввели новую пропускную систему. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, теперь:

для въезда в Мариуполь требуется пропуск на авто и пассажиров. (Отмечается, что срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть использовать его можно только один раз). Как сообщает советник мэра города, пропуск выдает комендатура оккупантов в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации, а очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель);

для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. (Срок и правила действия пропуска аналогичны, его выдают в так называемых райотделах « МВД » незаконного вооруженного формирования «ДНР»);

» незаконного вооруженного формирования «ДНР»); для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также необходим пропуск, который нужно получить в Мангуше. (Т.е. проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия пропуска аналогичен);

для передвижения в Мариуполе между административными районами также требуется пропуск на автомобиль.

«Для тех, кто собирается приехать в Мариуполь – помните. Сейчас это дорога в один конец», - подчеркнул Андрющенко.

Советник мэра также добавил, что для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья до открытия официальных коридоров, остаются почти считанные дни до закрытия проезда в сторону Бердянска.