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2022-05-22
В Мариуполе роSSийские захватчики ввели новую пропускную систему — советник мэра
Без прохождения фильтрационных лагерей оккупантов из Мариуполя можно выехать в Бердянск, информирует
© Алевтина Швецова/Полк "Азов"/MEDIUM
С 21 мая в Мариуполе и Мариупольском районе роSSийские оккупанты ввели новую пропускную систему. Об этом
По его словам, теперь:
- для въезда в Мариуполь требуется пропуск на авто и пассажиров. (Отмечается, что срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть использовать его можно только один раз). Как сообщает советник мэра города, пропуск выдает комендатура оккупантов в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации, а очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель);
- для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. (Срок и правила действия пропуска аналогичны, его выдают в так называемых райотделах «МВД» незаконного вооруженного формирования «ДНР»);
- для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также необходим пропуск, который нужно получить в Мангуше. (Т.е. проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия пропуска аналогичен);
- для передвижения в Мариуполе между административными районами также требуется пропуск на автомобиль.
«Для тех, кто собирается приехать в Мариуполь – помните. Сейчас это дорога в один конец», - подчеркнул Андрющенко.
Советник мэра также добавил, что для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья до открытия официальных коридоров, остаются почти считанные дни до закрытия проезда в сторону Бердянска.
Анастасия Гурин, ZN.ua